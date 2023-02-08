В Подмосковье стартовала X Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS

Импортозамещение — важнейший тренд в авиапроме. В прошлом году Росавиация одобрила самолет МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 и крылом из российских композитных материалов. Сейчас проходит испытания Sukhoi Superjet New с двигателем ПД-8. Это значит, совсем скоро эксплуатация авиапарка из зарубежной техники закончится. И в штат авиакомпаний поступит отечественная.