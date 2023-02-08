В Подмосковье стартовала X Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации NAIS

В преддверии празднования 100-летнего юбилея гражданской авиации отечественные предприятия продемонстрировали технологии импортозамещения для авиатранспортной отрасли на X Национальной выставке NAIS 2023.
2022 год оказался непростым для отечественной авиации. Отрасль в буквальном смысле закрутилась, попав в зону турбулентности из-за западных санкций. Пострадала сфера авиаперевозок, гражданская авиация столкнулась с дефицитом лайнеров, аэропорты на юге России прекратили работу после начала СВО. Но своевременные решения властей позволили не довести ситуацию до кризиса и «отделаться малой кровью».
«Авиакомпаниям были предоставлены субсидии, были поддержаны аэропорты. Мы знаем что 11 аэропортов в настоящее время продолжают быть закрытыми, но при этом стоит отметить, что все авиакомпании чувствуют себя комфортно и уверенно в сегодняшней сложившейся ситуации», — сообщил заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин.
Вызовы и реалии развития авиатранспортной отрасли обсудили в ходе X Национальной выставки NAIS. Это главное отраслевое мероприятие в России и СНГ, посвященное достижениям в развитии инфраструктуры гражданской авиации.
«За эти десять лет выставка прошла достаточно нелегкий путь, как и все компании, которые работают в области гражданской авиации, а также являются поставщиками услуг и продуктов для гражданской авиации. Здесь вы можете видеть реальный продукт импортозамещения в этой отрасли. Когда мы начинали выставку, у нас было 50% иностранных компаний, сейчас их осталось не так много, в основном, наши партнеры из Китая поставляют технику, остались некоторые компании из Нидерландов и Германии, Италии и Чехии, но, в основном, это российский продукт», — отметила директор Международной выставки и форума NAIS Лариса Брынцева.
Импортозамещение — важнейший тренд в авиапроме. В прошлом году Росавиация одобрила самолет МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 и крылом из российских композитных материалов. Сейчас проходит испытания Sukhoi Superjet New с двигателем ПД-8. Это значит, совсем скоро эксплуатация авиапарка из зарубежной техники закончится. И в штат авиакомпаний поступит отечественная.
«Исходя из сотен самолетов, которые сейчас эксплуатируются, у нас в ближайшие годы за редким исключением в гражданской авиации техники будет один рынок — наш, домашний, на что мы собственно и настроены», — заявил гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсар.
Выставка NAIS проходит в преддверии большого юбилея. 9 февраля исполнится 100 лет со дня основания гражданской авиации нашей страны. Российским аэропортам есть что отметить: после четырехлетней реконструкции запущена воздушная гавань в Великом Устюге, еще одну построили в Новом Уренгое. И другие населенные пункты не отстают от них.
«На текущий момент мы занимаемся такими серьезными и значимыми для страны аэропортами, как Барнаул, Грозный, начали разработку концепции аэропорта в Шерегеше», — поделилась главный архитектор аэропортового сектора компании «Спектрум» Мария Александрова.
Концерн «Алмаз-Антей» впервые представил дистанционный диспетчерский пункт для аэродромного обслуживания в удаленном режиме, а также модульный командно-диспетчерский пункт. Такие совершенно необходимы в труднодоступных местах, где требуются взлеты и посадки.
«Есть аэропорты, где нет возможности построить здание большое по разным причинам, соответственно, пользуются популярностью подобного рода устройства и системы, для того, чтобы в защищенном режиме люди могли работать. Сюда подводятся различного рода оборудование, электропитание, интерфейсы от различных источников, где диспетчер может видеть воздушную обстановку и управлять ей», — объяснил советник заместителя гендиректора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Виталий Репин.
Мобильный диспетчерский пункт оснащен пультовым оборудованием, системами ОВД и речевой связи с воздушными судами.
«Все это — разработка непосредственно наша, российская, кроме некоторых элементов аппаратной части компьютеров», — отметил ведущий разработчик системы управления воздушного движения Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Андрей Степанов.
На выставке также представили отечественное досмотровое антитеррористическое оборудование. Это детекторы взрывчатых веществ, рентгеновские установки и радиационные мониторы. По словам разработчика — технологии надежны. Можно быть спокойным, «запрещенка» не пройдет.
«Это конвеерная установка рентгеновская ТС-СКАН 6040. Из названия мы понимаем, что размер тоннеля составляет 60 на 40 сантиметров, это относительно самая популярная модель. Здесь представлена программа обеспечения с искусственным интеллектом, которая позволяет оператору выявлять подозрительные либо запрещенные к проносу предметы», — подчеркнул заместитель генерального директора по работе с клиентами компании «Диагностика-М» Павел Карташов.
С большим интересом выставку посетили и студенты ведущих российских авиационных вузов. Для них это отличная возможность присмотреться к потенциальным работодателям и заявить о себе.
«Для меня это уже пятая выставка за время обучения в университете, поэтому для меня это в первую очередь вопрос с трудоустройством дальнейшим, потому что здесь представлено очень много компаний, в которых я могу себя реализовать как специалист, как инженер», — пояснил студент пятого курса Московского государственного технического университета гражданской авиации Кирилл Агалаков.
Россия, в силу географии и климата просто обязана стать ведущей авиационной державой, убеждены участники конференции. Реализовать потенциал есть все возможности. В ходе мероприятия также чествовали победителей премий «Воздушные ворота России». Лучшие профессионалы отрасли получили заслуженные награды.