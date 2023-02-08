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Власти Владимирской области активно борются с нелегальными перевозчиками

Общество
Власти Владимирской области активно борются с нелегальными перевозчиками

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал о мерах по противодействию бизнеса незаконных перевозчиков.

По словам Авдеева, борьба с нарушителями имеет системный характер, постоянно мониторятся случаи срыва графиков движения общественного транспорта и пренебрежения правилами пассажирских перевозок. За это выписываются серьезные штрафы. Среди недопустимых изъянов дисциплины встречаются отсутствие предрейсовых осмотров и тахографов, сообщает «АиФ-Владимир».

Как считает Авдеев, стоит ужесточить меры ответственности за допущенные ДТП, не ограничиваясь только штрафами. Тогда можно будет повысить безопасность пассажирских перевозок и уменьшить аварийность с участием общественного транспорта.
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