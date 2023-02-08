Возраст для оформления кредитной карты в ВТБ снизился до 18 лет

Руководство банка ВТБ приняло решение изменить условия выдачи кредитной «Карты возможностей», а также снизить возраст для ее оформления с 21 года до 18 лет, сообщает пресс-служба финансового учреждения.
Представители организации уточнили, что теперь для получения карты нужно иметь ежемесячный доход от 15 тыс. рублей, а также стаж на текущем рабочем месте от трех месяцев. Этот счет можно оформить на базе национальной платежной системы «Мир».
Выпуск и обслуживание карты будет бесплатным. По ней также будет действовать беспроцентный период до 110 дней, а максимальный кредитный лимит составит миллион рублей. Исполняющая обязанности начальника управления «Кредитные карты» ВТБ Анастасия Подойницына добавила, что банк рассчитывает на то, что снижение возрастного ценза позволит обеспечить молодым людям набор необходимых финансовых инструментов.