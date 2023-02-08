Лишний вес имеют до 75% жителей Нижегородской области

По мнению Мелик-Гусейнова, излишнее увлечение нижегородцев высококалорийным питанием, недостаточно подвижный образ жизни, склонность к стрессам и недосыпанию привели к тому, что около 75% местных жителей страдают от ожирения. Решать эту проблему трудно, так как на фоне коронавируса и других инфекционных заболеваний основные меры по снижению веса тела способны повысить риск летального исхода, сообщает «Нижегородская правда».