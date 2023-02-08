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Лишний вес имеют до 75% жителей Нижегородской области

Общество
Лишний вес имеют до 75% жителей Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов озабочен проблемой ожирения жителей региона.

По мнению Мелик-Гусейнова, излишнее увлечение нижегородцев высококалорийным питанием, недостаточно подвижный образ жизни, склонность к стрессам и недосыпанию привели к тому, что около 75% местных жителей страдают от ожирения. Решать эту проблему трудно, так как на фоне коронавируса и других инфекционных заболеваний основные меры по снижению веса тела способны повысить риск летального исхода, сообщает «Нижегородская правда».

Мелик-Гусейнов призвал учебные, социальные, торговые и производственные организации объединить усилия для нормализации в этой сфере. Для этого необходимо развернуть широкую разъяснительную кампанию о здоровом питании и образе жизни.
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