Съемки новой «Фантастической четверки» от Marvel начнутся в 2024 году

Режиссер Мэтт Шекман рассказал, что съемки «Фантастической четверки» от кинокомпании Marvel начнутся в 2024 году. До этого нужно укомплектовать актерский состав и доработать сценарий.
Шекман рассказал, что относится к команде Marvel очень тепло и по-семейному, поэтому согласился работать над «Фантастической четверкой», хотя кинематографисту пришлось отказаться от сиквела «Звездного пути».
«Там действительно семья, и я могу вернуться и заняться тем, что мне действительно нравится», — заявил Шекман изданию TheWrap.
Актерский состав будет объявлен позже. Пока подробности о предстоящем фильме не разглашаются. Премьера намечена на 14 февраля 2025 года.