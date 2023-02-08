СМИ: киевский режим в течение суток лишился двух крупных поставщиков БПЛА

Об этом сообщило издание «Военное обозрение». Авторы статьи отметили, что накануне крупный пожар в латвийском городе Марупе нанес большой ущерб цехам завода по производству БПЛА Edge Autonomy, откуда поставлялись дроны для нужд киевского режима. В ночь на 8 февраля, по утверждениям украинских СМИ, были нанесены мощные удары по авиационному заводу в Харькове, где выпускались и модернизировались различные беспилотники ВСУ, отмечается в публикации.