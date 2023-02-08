Петербуржцы продолжают жаловаться на плохую уборку снега и падающий с крыш лед

Ситуация с уборкой снега в Петербурге остается неудовлетворительной. Горожане продолжают массово жаловаться на сугробы и падающий с крыш лед.
В одном из пабликов Красного Села появилось сообщение о тракторе, водитель которого испытал последствия плохой уборки улиц на себе. Техника застряла на заснеженной придомовой территории.
В других районах Северной столицы ситуация не лучше. Например, в Красногвардейском районе снег сваливают между проспектом Маршала Блюхера и Салтыковской дорогой.
«Полигон грязного снега в черте города», — возмущаются в соцсетях.
Жители ЖК «Новая Охта» пишут, что никто не чистит тротуар возле школы №478 на Муринской дороге, сообщают «Народные Новости». Горожане напоминают, что учебное заведение относится к категории социальных объектов.
Некоторые петербуржцы вообще не замечают снегоуборочную технику после снегопадов. Другие видят машины для уборки осадков и льда с улиц, но работают они неудовлетворительно.
«Техника вышла, опять сугробы на проезжей части образовала, забила все водостоки, и создала преграды на пешеходных переходах», — негодует жительница города на Неве.
«Поскребли сверху и засыпали, молодцы. После того, как засыпали, через час–два надо прийти и доделать, убрать весь лед. Лишь бы тяп-ляп», — возмущается другая пользовательница Сети.
Помимо плохой уборки сугробов, в Петербурге остается актуальной проблема падения льда с крыш. Например, одна горожанка рассказала в паблике «Сообщество соседей. Васильевский остров», как на нее упал кусок льда со снегом. Женщина утверждает, что шла не впритык к карнизам.
«От чего-то совсем плохого меня спасло, что не вся часть куска прилетела мне по голове, а ушла куда-то вбок по касательной, и теплая шерстяная шапка, которая взяла половину удара на себя», — отметила петербурженка.
Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов уверял, что коммунальные службы города готовы к зиме. Однако горожане не видят подтверждения его словам в реальности.
При этом от ответов на вопросы о плохой уборке улиц Беглов уходит. Так, во время прямой линии 28 января губернатор лишь скомкано говорил об уборке снега и игнорировал острые вопросы граждан.