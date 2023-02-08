События на Украине к 13:00 8 февраля: Лондон подготовит летчиков для ВСУ, в Харькове поражен авиазавод

Южнее Бахмута ВСУ обстреляли Озаряновку, Курдюмовку и Клещеевку, в то время как российские подразделения продвинулись к Ступочкам. Они удерживают огневой контроль над автодорогой Константиновка — Бахмут, а также проводят штурмовые операции на восточной окраине города. Севернее осуществлен удар на Парасковиевку, продолжаются бои за Красную Гору. Произведены атаки у Железнянского и Веселого.