Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 8 февраля.
Россия
Сегодня в 6 часов утра от ранения в голову скончался известный доброволец Игорь Мангушев. Он являлся капитаном 4-й бригады 2-го армейского корпуса 8-й армии ВС РФ. Был ранен два дня назад неизвестными в тыловом районе г. Стаханов.
Мангушев с начала конфликта в Донбассе воевал за народные республики и занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи в России. Являлся активным участником спецоперации, был командиром группы охотников за дронами «Сурикаты».
Ситуация в Донбассе
В районе Угледара российская артиллерия нанесла удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенных пунктах Новополь, Великая Новоселка, Золотая Нива и Пречистовка и их окрестностях.
Южнее Бахмута ВСУ обстреляли Озаряновку, Курдюмовку и Клещеевку, в то время как российские подразделения продвинулись к Ступочкам. Они удерживают огневой контроль над автодорогой Константиновка — Бахмут, а также проводят штурмовые операции на восточной окраине города. Севернее осуществлен удар на Парасковиевку, продолжаются бои за Красную Гору. Произведены атаки у Железнянского и Веселого.
На Луганском направлении идут встречные бои у Белогоровки и в Новоселовском, а на северо-западе российские силы пытаются наступать от Диброва в направлении Заречного.
Украина
Великобритания заявила о намерении начать подготовку украинских военных летчиков и морских пехотинцев, причем обучаться они будут обращению с западными самолетами и оборудованием. Очевидно, что через некоторое время может последовать заявление о готовности передать Киеву некоторое количество иностранных истребителей.
Тем временем российским ракетным ударом в Харькове поражен авиазавод, на котором производятся беспилотники для ВСУ. Объект расположен в Киевском районе, попадания подтверждены местными властями.
Также в Сети появились видеоролики, доказывающие, что Украина привлекает к боевым действиям подростков. В опубликованных материалах несовершеннолетний молодой человек действует в составе минометного расчета.