Королевская почта Великобритании показала новую марку с портретом Карла III

Разработка новой марки с изображением нового британского суверена Карла III завершена, сообщили в пресс-службе Королевской почты.
Король изображен на марке в профиль на сине-фиолетовом фоне. Традиция подобного представления монарха сохраняется со времен появления в 1840 году первой почтовой марки Penny Black с портретом королевы Виктории.
«Эта марка выделяется тем, что на ней нет никаких украшений, нет короны, просто лицо человека на простом фоне», — отметил директор Королевской почты по связям с общественностью Дэвид Голд.
Новая марка с портретом Карла III поступит в продажу 4 апреля. Отмечается, что британцы смогут купить ее только после того, как продадутся все запасы марок с изображением Елизаветы II.