Жители Челябинска требуют отмены концерта Инстасамки

Сначала в городских пабликах появилось обращение к губернатору региона Алексею Текслеру от педагога из Челябинской области, передает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». Женщина просит отменить запланированный на 26 марта совместный концерт скандальной блогерши и ее мужа Moneyken. Педагог настаивает, что поведение Инстасамки и тексты ее песен возмутительны и призывает защитить молодых людей от влияния подобных персон.