Жители Челябинска требуют отмены концерта Инстасамки

Челябинцы требуют отменить запланированный концерт Дарьи Зотеевой, выступающей под псевдонимом Инстасамка. Свое отношение к исполнительнице они активно выражают в социальных сетях.
Сначала в городских пабликах появилось обращение к губернатору региона Алексею Текслеру от педагога из Челябинской области, передает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». Женщина просит отменить запланированный на 26 марта совместный концерт скандальной блогерши и ее мужа Moneyken. Педагог настаивает, что поведение Инстасамки и тексты ее песен возмутительны и призывает защитить молодых людей от влияния подобных персон.
Ранее концерты Инстасамки уже были отменены в нескольких российских городах. В группе, посвященной концерту, челябинцы оставляют отнюдь не доброжелательные комментарии, в которых высказывают свое мнение об исполнительнице, и его никак нельзя назвать положительным.