Актер Эштон Кутчер отказывается обнимать Риз Уизерспун на публике

Актер Эштон Кутчер не хочет обниматься с коллегой по фильму «К тебе или ко мне?» Риз Уизерспун на публике. При этом его жена, актриса Мила Кунис, не против менее сдержанного поведения мужа.
Кутчер и Уизерспун сыграли главные роли в романтической комедии сервиса Netflix. Актеры ездят по светским премьерам фильма «К тебе или ко мне?», но при этом максимум встают рядом на людях. По словам Уизерспун, даже Кунис заметила отстраненность между ними и написала им письмо по электронной почте.
«Она говорит: «Ребята, вы так неловко выглядите вместе на красной ковровой дорожке»», — поделилась актриса в эфире шоу Today with Hoda & Jenna.
Кутчер пояснил, что отказывается обнимать коллегу, потому что не хочет подогревать слухи об их романе, пишет Teleprogramma.pro. По словам артиста, их и без того подозревают в любовных отношениях, хотя у обоих есть семьи.
«Если я стою рядом с ней, то засовываю руки в карманы, чтобы у сплетен не было и шанса», — подчеркнул актер в подкасте Chicks in the Office.
Кутчер добавил, что из-за этого появляются другие сплетни — будто они с Уизерспун недолюбливают друг друга. На самом деле они хорошие друзья и очень близки, уточнил актер.