Актер Эштон Кутчер отказывается обнимать Риз Уизерспун на публике

Кутчер и Уизерспун сыграли главные роли в романтической комедии сервиса Netflix. Актеры ездят по светским премьерам фильма «К тебе или ко мне?», но при этом максимум встают рядом на людях. По словам Уизерспун, даже Кунис заметила отстраненность между ними и написала им письмо по электронной почте.