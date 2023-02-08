Книжные магазины в Москве запустили продажу карт России с новыми регионами

Актуальные карты с новыми регионами России появились на прилавках книжных магазинов в Москве.
Карты с Луганской и Донецкой народными республиками, Запорожской и Херсонской областями в составе РФ начали отгружать в торговые точки с текущей недели. Атлас мира, а также настенные карты России и Евразии изготовило издательство «Атлас Принт», выяснило РБК.
Новые территории отображаются вместе с подконтрольными ВСУ районами. Напомним, что референдумы о присоединении четырех регионов проходили с 23 по 27 сентября.