Приятель по переписке в соцсети после бокала спиртного изнасиловал девушку в Мурино

В квартире они выпили несколько бокалов спиртного, после чего хозяин начал приставать, намекая на интимную близость. Гостья категорически была против. Мужчина изнасиловал ее и позволил покинуть квартиру. Предполагаемым преступником является 22-летний безработный гражданин.