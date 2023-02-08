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Приятель по переписке в соцсети после бокала спиртного изнасиловал девушку в Мурино

Происшествия
Приятель по переписке в соцсети после бокала спиртного изнасиловал девушку в Мурино

Полицейские разбираются в обстоятельствах изнасилования. Преступление было совершено в Мурино, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

К стражам порядка ночью обратился мужчина. Он заявил, что возле дома в Мурино находится его приятельница, над которой надругались.

По словам 21-летней девушки, через соцсеть она познакомилась с мужчиной. В ходе переписки пострадавшая согласилась приехать к новому знакомому домой.

В квартире они выпили несколько бокалов спиртного, после чего хозяин начал приставать, намекая на интимную близость. Гостья категорически была против. Мужчина изнасиловал ее и позволил покинуть квартиру. Предполагаемым преступником является 22-летний безработный гражданин.
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