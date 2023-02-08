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Автомобиль полыхает на парковке петербургского ТК «Гулливер»

Происшествия
Автомобиль полыхает на парковке петербургского ТК «Гулливер»

Огонь охватил автомобиль на парковке торгового комплекса «Гулливер», рядом со станцией метро «Старая деревня» в Петербурге. По данным канала 78.ru, у машины может взорваться бензобак.

По словам очевидцев, незадолго до возгорания на улице доносились звуки взрыва. Сведения о пострадавших не поступали. Причины случившегося выясняются.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудников и посетителей торгового центра в Воронеже эвакуировали из-за забытой еды на гриле. В кафе ТЦ произошло задымление, из-за которого сработали пожарные датчики.
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