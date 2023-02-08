«Скажу коротко, поддерживаю»: депутат Огуль выступил за запрет выезда чиновников за рубеж

В Сети активно обсуждается инициатива о запрете чиновникам выезда за рубеж на отдых в период проведения специальной военной операции (СВО). Многие интернет-пользователи подчеркивают, что такая мера представляет собой абсолютно обоснованный шаг в нынешних условиях. Отмечается, что пристрастие некоторых народных избранников выставлять напоказ свою любовь к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.