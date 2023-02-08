Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«Скажу коротко, поддерживаю»: депутат Огуль выступил за запрет выезда чиновников за рубеж

Общество
«Скажу коротко, поддерживаю»: депутат Огуль выступил за запрет выезда чиновников за рубеж

Обязанность государственных служащих уделять особое внимание своему моральному облику в глазах общественности даже не подлежит сомнению. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

В Сети активно обсуждается инициатива о запрете чиновникам выезда за рубеж на отдых в период проведения специальной военной операции (СВО). Многие интернет-пользователи подчеркивают, что такая мера представляет собой абсолютно обоснованный шаг в нынешних условиях. Отмечается, что пристрастие некоторых народных избранников выставлять напоказ свою любовь к роскоши может привести к деморализации и расколу внутри российского общества.

«Скажу коротко, поддерживаю»: депутат Огуль выступил за запрет выезда чиновников за рубеж

В беседе с Федеральным агентством новостей депутат Государственной думы подчеркнул, что целиком одобряет инициативу.

«Скажу коротко, поддерживаю», — подчеркнул Леонид Огуль.

С его точкой зрения согласны многие парламентарии. Народные избранники также отмечают, что обеспеченным слоям населения необходимо чаще вспоминать о том, что рядом с ними есть люди, которые нуждаются в поддержке.

«Скажу коротко, поддерживаю»: депутат Огуль выступил за запрет выезда чиновников за рубеж

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Александр Хинштейн на протяжении нескольких дней хранит молчание в ответ на обращения ФАН. Парламентарий не делится мнением об инициативе предпринимателя Евгения Пригожина по запрету чиновникам выезда за границу в период СВО.
госдума чиновники евгений пригожин запрет на выезд из россии леонид огуль
Военкоры ФАН
Лучшие в аду