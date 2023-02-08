Александр Мясников перечислил плюсы и минусы гормональной терапии при менопаузе

Стоит ли применять гормонально-заместительную терапию (ГЗТ) при менопаузе, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Для начала специалист перечислил симптомы этого периода. Среди предвестников менопаузы Мясников выделил нарушение сна, депрессию, сексуальную дисфункцию, боль в груди и менструальную мигрень.
Плюсами гормональной терапии считаются улучшение самочувствия, снижение количества сердечно-сосудистых заболеваний, общей смертности, риска развития диабета и рака толстой кишки. Однако существуют и минусы. Предполагается, что ГЗТ чревата развитием инсультов, тромбоэмболии, холецистита, астмы и даже рака груди, подчеркнул Мясников в своем Telegram-канале.
Врач обратил внимание, что применение ГЗТ возможно среди женщин в возрасте 45-59 лет. Противопоказаниями для гормональной терапии считаются беременность, болезни печени, перенесенный недавно тромбоз, миома матки, камни желчного пузыря, мигрень и случаи рака груди среди родственников, добавил доктор.