Александр Мясников перечислил плюсы и минусы гормональной терапии при менопаузе

Плюсами гормональной терапии считаются улучшение самочувствия, снижение количества сердечно-сосудистых заболеваний, общей смертности, риска развития диабета и рака толстой кишки. Однако существуют и минусы. Предполагается, что ГЗТ чревата развитием инсультов, тромбоэмболии, холецистита, астмы и даже рака груди, подчеркнул Мясников в своем Telegram-канале.