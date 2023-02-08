Тема требует проработки: депутат Селиверстов о запрете выезда парламентариев за рубеж

Вопрос выезда депутатов на отдых за границу во время СВО достаточно комплексный и сложный. В настоящий момент он прорабатывается. Однако не стоит «рубить с плеча» в угоду популизму и принимать какие-то решения исходя из сиюминутной конъюнктуры. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал депутат Государственной думы РФ Виктор Селиверстов.
В начале года случилось два достаточно скандальных происшествия с депутатами региональных парламентов. Сначала курский парламентарий выложил видео из Мексики, сопроводив его словами: «Много денег. Много хорошего настроения». Потом вологодский депутат продемонстрировал фотографии из Дубая. Подобная демонстративная роскошь вызвала немало возмущения среди россиян. Появились предложения запретить народным избранникам выезд за границу на период СВО, а также демонстрировать роскошную жизнь. Причем начать решили с самого верха, а именно, с Госдумы РФ.
«Тема непростая, надо ее рассматривать. Она в думе уже тоже обсуждается. В рекомендательном плане мы и так уже никуда не ездим, кроме командировок. Да и в принципе, куда ехать-то особо? Поэтому тема требует проработки, тема непростая, и ей надо заниматься. А так взять просто и в популистских целях ограничить выезд, не знаю. Вот я вам скажу, что я уже никуда не собираюсь. Мы и так уже никуда особенно не ездим, кроме новых территорий. Я уже и не помню, как эти аэропорты выглядят даже. Так что внимание определенное к этой теме в думе есть и ею надо заниматься более серьезно», — рассказал парламентарий.
Свое мнение относительно данной инициативы высказали уже множество депутатов нижней палаты парламента. С ними вы можете ознакомится в спецматериале ФАН.