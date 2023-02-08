Тема требует проработки: депутат Селиверстов о запрете выезда парламентариев за рубеж

В начале года случилось два достаточно скандальных происшествия с депутатами региональных парламентов. Сначала курский парламентарий выложил видео из Мексики, сопроводив его словами: «Много денег. Много хорошего настроения». Потом вологодский депутат продемонстрировал фотографии из Дубая. Подобная демонстративная роскошь вызвала немало возмущения среди россиян. Появились предложения запретить народным избранникам выезд за границу на период СВО, а также демонстрировать роскошную жизнь. Причем начать решили с самого верха, а именно, с Госдумы РФ.