Bloomberg: Лавров застал страны Запада врасплох своей поездкой в Судан

До этого стало известно, что Сергей Лавров прибыл в Мавританию на переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и министром иностранных дел страны Мохаммедом Салем Ульд Мерзугом. После этого визита глава российского МИД посетит Судан.