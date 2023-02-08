Bloomberg: Лавров застал страны Запада врасплох своей поездкой в Судан

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Судан стал неприятным сюрпризом для западных столиц. Об этом сообщили журналисты Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
По словам журналистов, поездка Лаврова совпала с давно запланированным визитом послов Евросоюза и США в африканскую страну.
«Визит шести послов из Европы и США в Судан планировался давно, а переговоры в тот же день с участием главы МИД РФ застали врасплох западные столицы», — сообщили информаторы в разговоре с Bloomberg.
До этого стало известно, что Сергей Лавров прибыл в Мавританию на переговоры с президентом Мухаммедом ульд аш-Шейх аль-Газуани и министром иностранных дел страны Мохаммедом Салем Ульд Мерзугом. После этого визита глава российского МИД посетит Судан.
Ранее сообщалось, что официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова назвала «дипломатией преследования» действия руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля на фоне африканского турне Лаврова.