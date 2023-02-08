Сложивший оружие боец ВСУ по имени Николай рассказал, что его принудительно призвали в армию во время поездки на маршрутном автобусе на работу.
Николай сообщил, что повестка была вручена ему вопреки наличию серьезных проблем со здоровьем, а никакого обучения и слаживания с украинскими мобилизованными не проводилось.
«Меня загрузили в машину и привезли на фронт воевать. Я в поликлинике говорил, что у меня больное сердце, желудок, а мне врачи сказали — это не проблема», — рассказал украинский пленный в видео, опубликованном Минобороны РФ.
Он призвал всех украинских военных переходить на сторону российской армии и не рисковать жизнью ради антинародного киевского режима.
Ранее «Царьград» рассказал о начале бегства украинских националистов из города и крупного железнодорожного узла Купянск в Харьковской области.