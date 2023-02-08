Актриса Мирослава Карпович показала кадры со съемок новых «Папиных дочек»

Актриса театра и кино Мирослава Карпович показала кадры со съемок нового сезона комедийного сериала «Папины дочки».
В видеоролике появилась сама Карпович, которая играет Машу Васнецову, Филипп Бледный в роли Веника и его экранные дети Ева Смирнова, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.
Проект решили перезапустить спустя десять лет. Он получил название «Папины дочки. Новые». Карпович назвала продолжение сериала наградой. Поклонники часто рассказывают актрисе, что очень любили эту добрую историю и теперь показывают ее своим детям. Она призналась, что ей приятно слышать такие слова и радостно, что «Папины дочки» снова появятся на экранах.
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