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Актриса Мирослава Карпович показала кадры со съемок новых «Папиных дочек»

Шоу-бизнес
Актриса Мирослава Карпович показала кадры со съемок новых «Папиных дочек»

Актриса театра и кино Мирослава Карпович показала кадры со съемок нового сезона комедийного сериала «Папины дочки».

В видеоролике появилась сама Карпович, которая играет Машу Васнецову, Филипп Бледный в роли Веника и его экранные дети Ева Смирнова, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова и Полина Денисова.

Актриса Мирослава Карпович показала кадры со съемок новых «Папиных дочек»

Проект решили перезапустить спустя десять лет. Он получил название «Папины дочки. Новые». Карпович назвала продолжение сериала наградой. Поклонники часто рассказывают актрисе, что очень любили эту добрую историю и теперь показывают ее своим детям. Она призналась, что ей приятно слышать такие слова и радостно, что «Папины дочки» снова появятся на экранах.

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