Актриса Мирослава Карпович показала кадры со съемок новых «Папиных дочек»

Проект решили перезапустить спустя десять лет. Он получил название «Папины дочки. Новые». Карпович назвала продолжение сериала наградой. Поклонники часто рассказывают актрисе, что очень любили эту добрую историю и теперь показывают ее своим детям. Она призналась, что ей приятно слышать такие слова и радостно, что «Папины дочки» снова появятся на экранах.