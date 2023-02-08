Отмена равенства: Перенджиев о причислении службы в армии к особым достижениям граждан

Сейчас ведь очень много среди студентов, скажем так, инфантильных юношей, этаких нарциссов. После армии ребята приходят с другим характером, мужским, а уж тем более, если они еще и воевали… Да и в общем, в плане учебы, я думаю, успеваемость будет лучше у тех, кто был в армии, будет больше ответственности. Кроме того, я полагаю, что студенты после службы в ВС РФ смогут подойти к выбору профессии и специальности более осознанно, смогут более ответственно подойти к образовательному процессу, чем те, кто не служил и те, кто выбирает образовательную специальность наобум, лишь бы не в армию. Мы улучшаем качество подготовки студентов, ведь мотивация и целеполагание у служивших в армии более высокая, чем у тех, кто службу не проходил.