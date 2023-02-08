Отмена равенства: Перенджиев о причислении службы в армии к особым достижениям граждан

Государственная Дума РФ рассмотрит законопроект, который будет предполагать начисление дополнительных баллов при поступлении в университеты и техникумы абитуриентам, отслужившим в армии. Законопроект «Об изменениях в закон «Об образовании в РФ» был разработан депутатами и сенаторами от партии «Единая Россия». Авторы поправок предлагают отнести прохождение военной службы по призыву к особым достижениям граждан.
В авторской колонке для ФАН доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев объяснил, как законопроект отразится на имидже учащихся и студенческой среде в целом.
Новые статус и имидж российского студента. Колонка Александра Перенджиева
Я бы хотел в первую очередь обратить внимание на то, что среди учащихся есть те, кого называют «шалопаями». Они приходят на первый курс, кое-как заканчивают учебное заведение, может на грамм серьезнее становятся, но особых изменений в их поведении не наблюдается. Но, когда после вуза эти же ребята попадают в вооруженные силы, через год они возвращаются другими людьми. Это и, правда, удивительно, что вузовская система образования так не меняет человека, не дисциплинирует и в принципе не улучшает его отношения к окружающему миру, к людям, к самому себе, как это делает служба в ВС РФ. Поэтому я считаю, что служба — это очень хорошая школа воспитания молодых людей.
Законотворческую инициативу депутатов «Единой России» я приветствую. Во-первых, это избавит вузы от тех молодых людей, которые продолжают обучение, чтобы уклониться от армии. Преследуя эту цель, студенты поступают в магистратуру, затем в аспирантуру. В тоже время я наблюдаю такую тенденцию, что те, кто в армии служил, после службы не видят особого смысла в высшем образовании. Поэтому, я считаю, что данная инициатива дает мотивацию поступить в высшее или среднее учебное заведение.
Отслужившие в армии студенты будут чувствовать некое преимущество перед теми, кто службу не проходил. Этим законодательным решением мы фактически улучшаем имидж и статус молодых людей, служивших в армии. Давайте скажем прямо, четко и понятно, что теперь между молодыми людьми, отслужившими в армии и теми, кто не служил не будет равенства при поступлении в вуз.
Также хочу обратить внимание, что в самой студенческой среде изменится отношение к молодым людям, служившим в армии. Я надеюсь, что исчезнут те, кто гордится тем, что не служил. Вернется понимание того, что отказ от армии — это позор и недостаток в первую очередь для мужчины. Здесь ведь вопрос социума. Помните, как раньше говорили: «настоящий парень — в армии служил». Кстати, девушки также смогут сравнить, как меняются молодые люди после службы в армии.
Сейчас ведь очень много среди студентов, скажем так, инфантильных юношей, этаких нарциссов. После армии ребята приходят с другим характером, мужским, а уж тем более, если они еще и воевали… Да и в общем, в плане учебы, я думаю, успеваемость будет лучше у тех, кто был в армии, будет больше ответственности. Кроме того, я полагаю, что студенты после службы в ВС РФ смогут подойти к выбору профессии и специальности более осознанно, смогут более ответственно подойти к образовательному процессу, чем те, кто не служил и те, кто выбирает образовательную специальность наобум, лишь бы не в армию. Мы улучшаем качество подготовки студентов, ведь мотивация и целеполагание у служивших в армии более высокая, чем у тех, кто службу не проходил.
Более того, в российских вузах с 1 сентября 2023 года вводится предмет «Основы военной подготовки». Здесь ребята, отслужившие в армии, могли бы стать хорошим подспорьем для преподавателей этой дисциплины. К тому же им будет легче осваивать предмет, в некоторых случаях они смогут выступить в качестве экспертов в студенческой среде. Это будет гораздо лучше, чем преподаватель, предположим, офицер запаса или в отставке будет работать со студентами, которые не имеют представления о том, что из себя представляет военная подготовка.
В свою очередь сама военная подготовка также будет улучшаться, как среди юношей, так и среди девушек, которые не служили в армии. Ранее мы обсуждали вопрос о возможности девушек служить в армии по призыву. Мы рассматриваем законопроект, который не распространяется только на молодых людей, он распространяется и на девушек. Если девушка добровольно пошла служить в армию, она также может поступить в вуз, используя дополнительные баллы. Здесь не должно быть дискриминации по гендерному признаку.
Кстати, хорошо и то, что этот законопроект появляется преддверии праздника 23 февраля. А это, я хочу напомнить, праздник не мужской, как у нас принято его называть, а праздник профессиональный. В данном случае речь идет о профессии защищать родину. Мы поздравляем в этот день тех, кто служит и тех, кто служил в вооруженных силах.