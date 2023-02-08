«Как надо было издеваться над человеком, чтобы он сошел с ума?!»: Тесля-Герасимов о зверствах ВСУ

Никто не знает, куда она ездит или ходит пешком: утром часов в девять выезжает из своей деревни, вечером в девять-десять возвращается, иногда возвращается на следующий день. Интересно конечно узнать, но в этом взгляде такая звенящая боль… как застывший крик. Знаете, бывает такое: человек молчит, а ты ощущаешь его крик. Вот, также и у этой девушки. Причем в глазах запечатлена даже не ненависть, а нечто иное в троекратном размере выше и больше ненависти. Я потрясен этой историей: человек живой, ему надо как-то жить дальше, а как — непонятно. Но для меня ясно одно — изверги, совершившие это, должны понести наказание. А, может быть, уже понесли и их нет больше на этом свете. Тогда пусть их наказывают там наверху, в Высшем Суде.