«Как надо было издеваться над человеком, чтобы он сошел с ума?!»: Тесля-Герасимов о зверствах ВСУ

Украинские националисты известны своим бесчеловечным отношением не только по отношению к пленным военнослужащим ВС РФ, но и к мирным жителям.
В авторской колонке для ФАН доброволец НМ ДНР, актер Георгий Тесля-Герасимов рассказал, как изуверства ВСУ ломают жизни и судьбы простых людей. Некоторые из жертв, испытав нечеловеческие потрясения, буквально сходят с ума от пережитых событий.
Человек молчит, а ты ощущаешь его крик. Колонка Георгия Тесли-Герасимова
Мы стояли на блокпосту. Периодически мимо нас на велосипеде проезжала очень такая странная женщина лет 45-ти. День прошел, второй, третий, четвертый: она с утра выезжает из деревни, вечером возвращается обратно. Мы ее уже даже не останавливали: ну, ездит и ладно, тем более не на машине, а на велосипеде. Да и с виду выглядит она, будто «с приветом»: то ли больная, то ли у нее какая-то травма, то ли сошедшая с ума, то ли просто замкнутый человек.
Как-то не выдержал и полюбопытствовал об этой женщине у ребят, которые давно на позиции находятся, мол, кто она. А то как-то странно выглядит и ведет себя человек. На первый взгляд, все нормально, прилично одета: рюкзачок у нее, курточка, штаны лыжные, хорошие сапоги. То есть в принципе она ухоженная, но этот жуткий взгляд… Знаете, такой взгляд бывает у кошки, у которой котят утопили, а она ходит их ищет.
Так вот на мой вопрос ребята ответили, что это не сорокапятилетняя женщина, а девушка 28 лет. И выглядит она так, потому что испытала очень большое потрясение.
Оказывается, когда в деревню зашли Вооруженные силы Украины, над ней надругался целый взвод. В общем, ее изнасиловали 28 человек и не один раз. На этой почве у девушки сдвинулось восприятие жизни, человек сошел с ума. Потом пришли наши войска, выбили вэсэушников из этой деревни, но восстановиться она уже не смогла, а виновные так и не понесли наказания.
Вот, каким человеком нужно быть, чтобы целым взводом да не один и не два раза участвовать в изнасиловании. И можно ли этих особей вообще назвать людьми? Можно конечно сказать, что не все же солдаты ВСУ в этом участвовали, может, были среди них и с десяток тех, кто отошел в сторону. Но это не умаляет их вины. Разбираться, кто из них менее или более плохой, незачем. За такие деяния надо карать, выжигать, испепелять, стирать с лица Земли без суда и следствия.
Я не знаю, где эта девушка живет и к кому ездит в соседнюю деревню, остались у нее здесь родственники или нет, хотя вижу ее часто. Хочется как-то помочь человеку восстановиться, но она, мягко говоря, невменяемая. И я всегда думаю, как нужно было издеваться над человеком, чтобы он оказался в таком состоянии?! Она же просто сошла с ума: сдвинулись все опоры в голове, в душе, в сердце.
Никто не знает, куда она ездит или ходит пешком: утром часов в девять выезжает из своей деревни, вечером в девять-десять возвращается, иногда возвращается на следующий день. Интересно конечно узнать, но в этом взгляде такая звенящая боль… как застывший крик. Знаете, бывает такое: человек молчит, а ты ощущаешь его крик. Вот, также и у этой девушки. Причем в глазах запечатлена даже не ненависть, а нечто иное в троекратном размере выше и больше ненависти. Я потрясен этой историей: человек живой, ему надо как-то жить дальше, а как — непонятно. Но для меня ясно одно — изверги, совершившие это, должны понести наказание. А, может быть, уже понесли и их нет больше на этом свете. Тогда пусть их наказывают там наверху, в Высшем Суде.