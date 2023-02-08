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Семья Саакашвили заплатила юристам из США более $900 тысяч за вызволение политика из тюрьмы

Политика
Семья Саакашвили заплатила юристам из США более $900 тысяч за вызволение политика из тюрьмы

Семья бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили заплатила юристам из американской компании Akerman более 900 тысяч долларов за освобождение политика из тюрьмы, сообщили СМИ.

Журналисты сослались на информацию американского минюста, согласно которой только за оказание медицинских услуг врачам из США семья Саакашвили заплатила 350 тысяч долларов.

Представители правящей партии «Грузинская мечта» обратились к минюсту США с призывом выяснить, откуда у родственников Саакашвили появились такие больше деньги.

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили приготовились к массовым протестам в Тбилиси.
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