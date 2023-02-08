Глава Тувы сообщил об урегулировании спора между мобилизованными из республики с НМ ДНР

Руководство Республики Тува достигло соглашения с Минобороны РФ по поводу спора между мобилизованными с бойцами Народной милиции ДНР.
В среду, 8 февраля, глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что МО РФ согласилось перевести мобилизованных из республики в 55-ю бригаду.
«Мне сообщили, что в Министерстве обороны положительно отнеслись к вопросу о переводе наших мобилизованных», — написал политик в Telegram-канале.
Ховалыг напомнил, переход в другую часть «дело небыстрое», но выразил надежду на оперативное решение военного руководства.
Напомним, видеообращение мобилизованных из Тувы появилось в соцсетях на прошлой неделе. Бойцы пожаловались на конфликт с Народной милицией ДНР и рассказали, что их не прикрепили ни к одной из воинских частей.