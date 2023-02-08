Ставший инвалидом актер Михаил Казаков ответил на вопрос о романе с чемпионкой мира

Актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина из «Папиных дочек», закрутил новый роман после расставания с женой. Артист ответил на вопрос об отношениях с чемпионкой мира.
Летом 2020 года с Казаковым произошла трагедия. Исполнитель роли Полежайкина упал с 12-метровой высоты, когда искал локацию для съемок. Актер получил страшные переломы ног и стал инвалидом.
Несчастный случай разрушил брак артиста. По словам Казакова, после его падения жену будто подменили. Например, она обвиняла актера в том, что не смогла нормально встретить 30-летие, поскольку он лежал в реанимации.
«Жена от меня ушла с год назад. Но оказалось, что даже инвалиды кому-то нужны!» — заявил артист в беседе с kp.ru, намекнув, что у него есть возлюбленная.
Журналисты и раньше слышали о новом романе Казакова. По слухам, он встречается с чемпионкой мира. Актера спросили об этих отношениях.
«Пока без комментариев», — ответил исполнитель роли Полежайкина.
От жены, которая его бросила, у артиста есть сын. Хотя супруга забрала мальчика с собой, периодически он приходит помогать отцу. Ребенок к десяти годам два раза стал второй скрипкой России на конкурсах, похвастался Казаков.
Актер не исключает, что у него будет новая семья. Пока у артиста задача вернуться к нормальной жизни и вернуть себе ноги.