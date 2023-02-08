Казахстан обязал иностранцев подтверждать адрес при получении разрешения на проживание

Власти Казахстана ужесточили процедуру оформления документов на постоянное проживание для иностранцев. О новых правилах рассказали в МВД центральноазиатского государства.
Теперь иностранным гражданам потребуется предоставлять свой загранпаспорт. Причем срок действия документа должен будет составлять не менее 180 календарных дней на момент подачи заявления.
Чтобы получить разрешение на временное проживание в Казахстане, путешественникам придется подтвердить адрес размещения. Для этого также необходимо личное присутствие собственника жилья или лица, действующего по доверенности.