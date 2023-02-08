Косачев провел аналогию между обращением Байдена к конгрессу и выступлениями Брежнева

Выступления президента США Джо Байдена напоминают высказывания советского лидера Леонида Брежнева на съездах КПСС. Такое мнение выразил сенатор Совфеда России Константин Косачев.
Соответствующую запись он опубликовал в Telegram. Косачев прокомментировал обращение главы государства к конгрессу. По его словам, «советизация» американского руководства продолжается.
«Выступления все больше напоминают доклады позднего Брежнева на съездах КПСС», – сказал Косачев.
Сенатор объяснил, что слова американского лидера о защите демократий мало отличаются от угроз «мировому империализму» со стороны СССР. Косачев также обратил внимание, что Вашингтон намерен сделать ставку не на дипломатию, а продолжит наращивать военную мощь.
Телеканал «360» ранее информировал, что выступление Джо Байдена прошло под свист и выкрики политиков. Республиканцы также уличили президента во лжи.