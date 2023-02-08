Сельские врачи в Башкирии при трудоустройстве получат по три миллиона рублей

Власти Башкирии установили новый размер компенсационных выплат медикам. По три миллиона рублей получат врачи, трудоустроившиеся в медицинские учреждения с численностью прикрепленного населения менее 25 тысяч человек.
Соответствующее постановление главы правительства республики Андрея Назарова опубликовано на портале правовой информации, сообщает сетевое издание «Регионы России». Компенсации будут предоставлены терапевтам, участковым врачам, педиатрам и врачам общей практики.
Денежная компенсация будет выплачиваться в течение трех лет с момента заключения трудового договора, по одному миллиону рублей ежегодно. Врач, получивший выплату, будет обязан отработать в медучреждении не менее пяти лет.
На реализацию программы в республиканском бюджете предусмотрено 150 миллионов рублей.