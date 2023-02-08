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Коротченко заподозрил США в помощи Тайваню при создании ракет для сдерживания Китая

Армия
Коротченко заподозрил США в помощи Тайваню при создании ракет для сдерживания Китая

Специалисты из Соединенных Штатов могли оказать значимую военно-техническую помощь Тайваню при создании дальнобойной крылатой ракеты для сдерживания Китая. Такое предположение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он напомнил о многолетнем и глубоком партнерстве Вашингтона и Тайбэя в военной области.

«Определенные технические моменты в новой тайваньской крылатой ракете с увеличенной дальностью могут быть реализованы в том числе с учетом американского опыта», — отметил аналитик.

Накануне издание South China Morning Post сообщило об испытательном запуске тайваньскими военными новой ракеты с дальность полета в 1200 километров.

Ранее «Царьград» рассказал о главных причинах нарастающих противоречий между США и КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе и агрессивной позиции Вашингтона в «тайваньском вопросе».
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