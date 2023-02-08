Всероссийский конкурс на соискание премии за достижения в развитии органической продукции

Все больше россиян задумываются об экологии и влиянии на окружающую среду продуктов, которые мы потребляем. Согласно опросу Центра изучения потребительского поведения Роскачества, в 2022 году 26% россиян были готовы переплачивать за товар, наносящий минимальный вред окружающей среде, а в 2020 году таких было всего 10%.Также экологичность производства стала дополнительным стимулом для покупки органических продуктов. Если в 2020 году выбирали органику за то, что ее производство не вредит природе, 13% опрошенных, то в 2022-м показатель возрос до 23%.