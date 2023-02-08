В рамках X Невского международного экологического конгресса, который пройдет 25–26 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, состоится награждение победителей второго Всероссийского конкурса на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции.
Победители будут определены в 11 номинациях. Заявки на конкурс принимаются до 10 марта в специальном разделе на сайте Роскачества.
Организаторами X Невского международного экологического конгресса выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, оператором по подготовке и проведению мероприятия – Фонд Росконгресс.
Всероссийский конкурс на соискание премии за достижения в развитии органической продукции проводится под эгидой Совета Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Роскачеством при поддержке фонда «Органика».
Положение о Конкурсе утверждено Министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым и первым заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным. Прием заявок ведет Национальный центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества.
Участниками конкурса могут быть субъекты Российской Федерации, сертифицированные производители органической продукции, организации розничной торговли, организации, осуществляющие онлайн-торговлю, СМИ, блогеры. Также выделена отдельная номинация «Лучший молодежный проект по популяризации органической продукции» для граждан от 14 до 35 лет включительно.
Все больше россиян задумываются об экологии и влиянии на окружающую среду продуктов, которые мы потребляем. Согласно опросу Центра изучения потребительского поведения Роскачества, в 2022 году 26% россиян были готовы переплачивать за товар, наносящий минимальный вред окружающей среде, а в 2020 году таких было всего 10%.Также экологичность производства стала дополнительным стимулом для покупки органических продуктов. Если в 2020 году выбирали органику за то, что ее производство не вредит природе, 13% опрошенных, то в 2022-м показатель возрос до 23%.
Рынок органической продукции в России развивается активными темпами. По данным Роскачества, число производителей органической продукции в стране за 2022 год выросло на 46% (с 100 в начале года до 146). На данный момент число действующих сертификатов соответствия органическому производству составляет более 200.
В декабре 2022 года половина России стала органической: в 45 регионах страны теперь есть сертифицированные производители органической продукции. В топ-10 органических регионов России вошли: Воронежская область – 16 производителей, Краснодарский край – 12, Московская область – 9, Республика Мордовия – 7, Ярославская область – 6, Республика Татарстан – 5, Белгородская область – 5, Калужская область – 5, Новгородская область – 5, Новосибирская область – 5, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 5.