Российские производители алкоголя предложат альтернативы виски и джину

Компании, производящие крепкие спиртные напитки, по мере замены популярных категорий виски и джина российскими брендами ищут новые ниши для выпуска алкогольной продукции. Так, ассортимент Тульского винокуренного завода 1911 пополнился ромом, пишет «Коммерсантъ».
Являясь одним из крупных производителей водки, предприятие запускает разлив рома из доминиканских дистиллятов. Освоить данную категорию напитков планируют Алкогольная сибирская группа и ГК «Руст».
Тульский винокуренный завод 1911 будет выпускать продукцию под брендами Cristoforo и John Silver. Линейка состоит из белого, золотого и темного рома выдержкой от года до четырех лет. Также будет разливаться напиток на основе рома и кокоса с крепостью 21%. Ориентировочная розничная цена составит 650–850 рублей за бутылку 0,5 литра.
Между тем президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов направил письмо председателю Совфеда Валентине Матвиенко с предложением создать специальную систему для продажи алкогольных напитков в Сети, которая будет работать через «Госуслуги», пишет «ФедералПресс».