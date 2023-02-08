Российские производители алкоголя предложат альтернативы виски и джину

Тульский винокуренный завод 1911 будет выпускать продукцию под брендами Cristoforo и John Silver. Линейка состоит из белого, золотого и темного рома выдержкой от года до четырех лет. Также будет разливаться напиток на основе рома и кокоса с крепостью 21%. Ориентировочная розничная цена составит 650–850 рублей за бутылку 0,5 литра.