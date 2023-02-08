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Попавшая в ДТП с пьяным несовершеннолетним водителем девушка умерла в Каменске-Уральском

Происшествия
Попавшая в ДТП с пьяным несовершеннолетним водителем девушка умерла в Каменске-Уральском

Автомобильная авария с пьяным водителем произошла в Каменске-Уральском 7 февраля. В результате серьезные травмы получили 17-летний автомобилист, находившийся за рулем машины «ВАЗ», и 19-летняя пассажирка.

Как информирует ku66.ru, пострадавшая пассажирка была госпитализирована с места аварии в машине скорой помощи и в тяжелом состоянии направлена в реанимационное отделение. Там девушка скончалась, поскольку получила травмы, несовместимые с жизнью.

Находившийся в нетрезвом состоянии 17-летний виновник дорожно-транспортного происшествия также поступил в больницу с множественными травмами. После выздоровления его могут лишить свободы на срок до трех лет, рассказали в пресс-службе Муниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский».
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