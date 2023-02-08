Попавшая в ДТП с пьяным несовершеннолетним водителем девушка умерла в Каменске-Уральском

Находившийся в нетрезвом состоянии 17-летний виновник дорожно-транспортного происшествия также поступил в больницу с множественными травмами. После выздоровления его могут лишить свободы на срок до трех лет, рассказали в пресс-службе Муниципального отдела МВД России «Каменск-Уральский».