Организаторы фестиваля Pianistico отменили концерты Дениса Мацуева в Италии

Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев не выступит в Италии, как планировалось ранее. Организаторы международного фестиваля Pianistico отменили его концерты после обращения посла Украины в Италии Ярослава Мельника.
Мацуев должен был дать концерты в городах Бергамо и Брешиа в мае этого года. Выступления пианиста планировались в рамках Pianistico. Однако на сайте фестиваля появилось сообщение об отмене.
По данным итальянских СМИ, активисты из организации Arts Against Aggression обратились к мэрам Бергамо и Брешиа с требованием отменить выступления Мацуева. С аналогичной просьбой обратился к главам городов украинский посол. В итоге мэры попросили организаторов фестиваля отменить концерты российского пианиста «из сострадания к украинскому народу».
Активисты также требуют отменить выступление оперной певицы Анны Нетребко. Она должна выйти на сцену театра Петрарки в Ареццо 17 февраля.