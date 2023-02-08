Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук вспомнила травматичный кастинг в проект «Дау»

Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук вспомнила, как проходила травматичный кастинг в проект Ильи Хржановского «Дау» о жизни советского физика-теоретика Льва Ландау.
Прослушивание было создано в формате эксперимента, симулирующего жизнь. Актриса назвала кастинг издевательским и мучительным психологическим опытом.
«Меня не предупредили о формате прослушивания: в итоге, меня зачем-то привели к психотерапевту, который стал умело копаться в моей голове, довел меня до слез, — и это вообще было не про профессию», — рассказала Цигаль-Полищук.
С того дня у нее остались отвратительные ощущения, будто актрису вывернули на изнанку и бросили на раскаленную сковороду. Цигаль-Полищук считает такие действия создателей проекта неправильным, сообщает издание «Газета.Ru».