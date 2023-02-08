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Тело шестого погибшего извлекли из-под завалов пятиэтажки после взрыва газа в Ефремове

Происшествия
Тело шестого погибшего извлекли из-под завалов пятиэтажки после взрыва газа в Ефремове

Количество граждан, получивших смертельные травмы при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове, увеличилось до шести. Спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов здания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Напомним, в результате случившегося пострадали трое. Несколько человек могут находиться под обломками строения. Специалисты продолжают поисково-спасательную операцию, которая длилась всю ночь.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.
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