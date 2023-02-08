Тело шестого погибшего извлекли из-под завалов пятиэтажки после взрыва газа в Ефремове

Количество граждан, получивших смертельные травмы при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове, увеличилось до шести. Спасатели извлекли тело еще одного погибшего из-под завалов здания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Напомним, в результате случившегося пострадали трое. Несколько человек могут находиться под обломками строения. Специалисты продолжают поисково-спасательную операцию, которая длилась всю ночь.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.