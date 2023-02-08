Пользователи Twitter осудили министра обороны Германии за выпад в адрес Путина

Германия имеет проблемы с армией, однако власти продолжают думать о президенте России Владимире Путине. Такое мнение выразили пользователи Twitter.
Недавно министр обороны ФРГ Борис Писториус дал интервью газете Bild. По его словам, мир без Путина «был бы лучше». Высказывание вызвало бурное обсуждение в Сети. Комментаторы считают, что мир был бы лучше без американских военных баз.
«У него в стране проблемы с армией, а он все о Путине думает», – отметил один из пользователей.
«Какое право он имеет такое говорить? Позор», – набросился другой комментатор.
Юзеры добавили, что политикам, которые позволяют себе такие высказывания, следует запретить занимать руководящие должности.
«Он совсем недавно занимает пост министра обороны, а уже успел показать всю свою сущность», – вышли из себя пользователи.
Телеканал «360» ранее информировал, что Германия одобрила поставку 178 танков Leopard 1 Украине. По мнению авторов газеты Der Spiegel, вооружение доставят не раньше 2024 года.