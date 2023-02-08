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Губернатор Арканзаса заявила о расколе внутри США на нормальных и безумных людей

Политика
Губернатор Арканзаса заявила о расколе внутри США на нормальных и безумных людей

США во внутриполитическом плане разделились на два лагеря: на нормальных людей и безумцев. Об этом заявила губернатор штата Арканзас Сара Сандерс, которая представляет республиканцев.

Во время своего выступления политик отметила, что американский президент Джо Байден демонстрирует слабость за пределами границ Соединенных Штатов и подвергает Вашингтон риску. Плюс ко всему отказ главы Белого дома противостоять Китаю является неприемлемым.

«Разделительная линия в Америке ныне пролегает не между правыми и левыми. Выбор стоит между нормальным и безумным», — подчеркнула Сандерс.

Ранее сообщалось, что Байден заявил о готовности Соединенных Штатов работать вместе с Китаем.
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