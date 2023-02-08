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В Москве задержали владелицу ювелирного бренда Darvol по делу об афере

Происшествия
В Москве задержали владелицу ювелирного бренда Darvol по делу об афере

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали Дарью Спиридонову. Основательница ювелирного бренда Darvol является фигуранткой уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщил Telegram-канал «112».

Согласно неофициальной информации, подозреваемая якобы нанесла ущерб на несколько миллионов рублей.

Последнее заявление поступило от жительницы Москвы. Она утверждает, что отдала подозреваемой 700 тысяч рублей в обмен на изготовление эксклюзивного бриллиантового браслета. Всего же количество пострадавших превышает 30 человек.
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