В Москве задержали владелицу ювелирного бренда Darvol по делу об афере

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали Дарью Спиридонову. Основательница ювелирного бренда Darvol является фигуранткой уголовного дела о крупном мошенничестве, сообщил Telegram-канал «112».
Согласно неофициальной информации, подозреваемая якобы нанесла ущерб на несколько миллионов рублей.
Последнее заявление поступило от жительницы Москвы. Она утверждает, что отдала подозреваемой 700 тысяч рублей в обмен на изготовление эксклюзивного бриллиантового браслета. Всего же количество пострадавших превышает 30 человек.