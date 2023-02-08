Пермские власти ищут подрядчика для уборки новогоднего оформления улиц

Техническое задание комплекса работ включает в себя демонтаж художественного оформления новогодних маршрутов в разных районах города, разборку праздничных конструкций. Также подрядчик должен будет демонтировать световой купол «Звездная ночь» с главной искусственной ели Прикамья, разобрать 17 прочих объектов на эспланаде краевого центра.