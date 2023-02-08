Леонков объяснил планы Польши по приобретению американских РСЗО HIMARS

Покупка Польшей значительного количества систем залпового огня HIMARS американского производства должна возместить потерю установок «Град», которые были переданы Варшавой киевскому режиму. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.
Он напомнил журналистам РИА Новости, что Госдеп США одобрил возможную продажу польской армии систем HIMARS и боеприпасов к ним на сумму 10 миллиардов долларов.
«Я думаю, это связано с тем, что США возмещают поставленные Польшей на Украину установки типа "Град"», — подчеркнул аналитик.
Леонков предупредил, что часть приобретаемых Польшей РСЗО HIMARS может быть впоследствии отправлена на Украину по инициативе американских властей.
Ранее «Царьград» привел сведения о катастрофических потерях украинских националистов и иностранных наемников за время проведения российской спецоперации по защите Донбасса.