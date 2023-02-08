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Эрдоган отказался переносить из-за землетрясения президентские и парламентские выборы в Турции

Политика
Эрдоган отказался переносить из-за землетрясения президентские и парламентские выборы в Турции

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планирует осуществлять перенос президентских и парламентских выборов. Об этом стало известно корреспондентам Bloomberg.

Предполагалось, что прошедшее в республике землетрясения может сместить даты голосования, которое было запланировано к проведению 14 мая текущего года. Однако турецкий лидер не захотел переносить данное мероприятие из-за случившегося.

Ранее представители Управления по чрезвычайным ситуациям Турции дали понять, что число жертв землетрясения возросло. Так, в настоящее время в результате природного катаклизма в стране погибли более семи тысяч граждан. Подробнее о ситуации рассказал телеканал «360».
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