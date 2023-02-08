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Чучело Эрдогана протащили по финскому городу Оулу

Политика
Чучело Эрдогана протащили по финскому городу Оулу

Финские анархисты совместно с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК) провели антитурецкую акцию в городе Оулу.

Главным организатором акции под названием «Конец фашизму в Турции» выступила финская анархистская группа «Автономия». Провокационное волочение чучела президента Турции Реджепа Эрдогана по улицам Оулу было призвано выразить поддержку РПК. Организаторы этой выходки заявили, что Финляндия не должна идти на поводу у Турции в вопросе экстрадиции курдов, сообщает verumreactor.ru.

Демонстранты обвинили Эрдогана в шантаже Финляндии. Речь идет о требовании Турции выдать турецкому правосудию всех представителей РПК, а иначе она заблокирует вступление Финляндии в НАТО.
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