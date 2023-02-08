Чучело Эрдогана протащили по финскому городу Оулу

Главным организатором акции под названием «Конец фашизму в Турции» выступила финская анархистская группа «Автономия». Провокационное волочение чучела президента Турции Реджепа Эрдогана по улицам Оулу было призвано выразить поддержку РПК. Организаторы этой выходки заявили, что Финляндия не должна идти на поводу у Турции в вопросе экстрадиции курдов, сообщает verumreactor.ru.