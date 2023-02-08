В Петербурге воссоздали прибытие первого поезда в блокадный Ленинград

Зрелищная театрализованная реконструкция прошла на Финляндском вокзале. Зрители окунулись в атмосферу событий февраля 1943 года, когда после прорыва блокады в Ленинград прибыл первый поезд с продовольствием.
Финляндский вокзал стал «машиной времени» для горожан и гостей Северной столицы. Реконструкторы в деталях воссоздали атмосферу 80-летней давности, когда после полуторагодичного разрыва прямого сообщения со страной по Дороге Победы в Ленинград прибыл долгожданный состав.
«Люди стремились к тому, чтобы выжить и победить врага — самое главное. Поезд этот означал, что мы едины. Все жили этой одной идеей — все для Победы. Верой, что мы свою страну отстоим», — напомнила председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.
Дорога Победы была построена на отвоеванной у фашистов территории менее чем за три недели.
«С прибытием первого поезда увеличились нормы питания ленинградцев. Вы знаете, что Ленинград потерял в годы Великой Отечественной больше, чем Америка и Англия вместе взятые, которые сейчас баламутят мир», — отметил председатель председатель Дорожного совета ветеранов войны и труда ОЖД Павел Марков.
Помимо реконструкции прибытия первого после прорыва блокады поезда, на вокзале организовали демонстрацию исторического подвижного состава. На платформе продемонстрировали паровозы, выпущенные в 1905-м и 1956-м.