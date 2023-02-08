В Петербурге воссоздали прибытие первого поезда в блокадный Ленинград

Финляндский вокзал стал «машиной времени» для горожан и гостей Северной столицы. Реконструкторы в деталях воссоздали атмосферу 80-летней давности, когда после полуторагодичного разрыва прямого сообщения со страной по Дороге Победы в Ленинград прибыл долгожданный состав.