Экономист Разуваев рассказал, будет ли снижение ключевой ставки в России

Правительство РФ «оказывает давление» на Центральный банк, склоняя к более оптимистичным экономическим прогнозам. Также регулятор призывают дать сигнал рынку о готовности смягчать свою денежно-кредитную политику. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.
По данным издания, в преддверии заседания ЦБ, которое состоится 10 февраля, в правительстве ожидают от регулятора более четкого сигнала о том, что ключевая ставка может быть снижена в текущем году.
В целом, основания для снижения ключевой ставки присутствуют. Это и улучшение инфляционных ожиданий населения, сохранение сдержанного спроса, а также, слабое инфляционное давление. Однако, ЦБ РФ может проявить принципиальность, сохранив ключевую ставку на текущем уровне в 7,5% или символически понизив ее на 0,25%. Российскому регулятору комфортно дождаться падения инфляции и только после начать смягчение денежно-кредитной политики. Об этом рассказал корреспонденту ФАН кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев.
«Вместе с тем, несмотря на формальную независимость ЦБ, лоббизм заемщиков отрицать не стоит. Три года назад в пандемию COVID-19 Банк России занизил ключевую ставку до 4,25%. В результате российский рубль перестал быть валютой сбережения, ставки по вкладам в надежных банках упали до 2-3%, что было значительно ниже инфляции. Начался переток сбережений россиян на фондовый рынок, дивидендная доходность индекса Мосбиржи в 2020 году составляла 9%», – сообщил Разуваев.
Банк России, по мнению собеседника ФАН, должен выбирать между интересами вкладчиков и заемщиков. Напомним, основными «таргетами» Банка России являются: инфляция — 4%, ключевая ставка 6—8%.
«Решение ЦБ оставить ключевую ставку без изменений, будет иметь нейтральное влияние для российского рубля, долгового рынка и рынка акций. Однако, возможное снижение ключевой ставки в текущем году приведет к росту котировок и оживлению рынка облигаций, подстегнет интерес к дивидендным историям на рынке акций. Сейчас дивидендная доходность индекса Мосбиржи составляет 11%. Однако, в целом это будет нейтрально для котировок российского рубля», – подытожил экономист.
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