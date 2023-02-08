Экономист Разуваев рассказал, будет ли снижение ключевой ставки в России

В целом, основания для снижения ключевой ставки присутствуют. Это и улучшение инфляционных ожиданий населения, сохранение сдержанного спроса, а также, слабое инфляционное давление. Однако, ЦБ РФ может проявить принципиальность, сохранив ключевую ставку на текущем уровне в 7,5% или символически понизив ее на 0,25%. Российскому регулятору комфортно дождаться падения инфляции и только после начать смягчение денежно-кредитной политики. Об этом рассказал корреспонденту ФАН кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев.