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Прокурор потребовал в суде 23 года колонии для экс-губернатора Фургала

Происшествия
Прокурор потребовал в суде 23 года колонии для экс-губернатора Фургала

Коллегия присяжных признала виновным бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Прокурор в ходе заседания попросил суд приговорить экс-главу региона к 23-летнему сроку заключения.

По версии следователей, Фургал причастен к организации убийств, совершенных около 20 лет назад.

Показания против Фургала дал его бывший партнер по бизнесу. Он утверждает, что обвиняемый якобы был заказчиком убийства трех предпринимателей. Будущий губернатор, как подчеркивал подельник, давал деньги на оплату ликвидации жертв.
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