В Челябинске подростки устроили стрельбу и побоище в школе в ходе межнациональной «стрелки»

Девятиклассники устроили стрельбу и побоище в челябинской школе, в результате чего младшеклассники остались без уроков, пишет Telegram-канал Baza.
По данным портала, конфликт между двумя подростками произошел из-за национальности. Один из мальчиков рассказал, что оппонент постоянно задевал его, поэтому он решил разобраться с ним вне стен школы. Юноши позвали друзей, которые вооружились молотками и травматическим пистолетом. Драка началась на улице, а продолжилась в школе, напугав младшеклассников.
Последние позвонили своим родителям и сообщили, что мужчины «в балаклавах и с пистолетами» бегают по зданию. В результате разборок пострадали двое. Сотрудники правоохранительных органов дежурят на месте происшествия. Одного из подростков госпитализировали.
В одной из школ Читы 11-летний ребенок сломал позвоночник в школе, сообщал портал A42.RU. Травму он получил на перемене во время игры со сверстниками.