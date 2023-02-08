В Челябинске подростки устроили стрельбу и побоище в школе в ходе межнациональной «стрелки»

По данным портала, конфликт между двумя подростками произошел из-за национальности. Один из мальчиков рассказал, что оппонент постоянно задевал его, поэтому он решил разобраться с ним вне стен школы. Юноши позвали друзей, которые вооружились молотками и травматическим пистолетом. Драка началась на улице, а продолжилась в школе, напугав младшеклассников.