Аналитики АКРА спрогнозировали варианты развития российской авиаотрасли

Согласно базовому сценарию, авиакомпаниям России в текущем году удастся обслужить от 85 млн до 95 млн человек, что на 6-16% ниже запланированной Минтрансом планки в 101 млн пассажиров. При этом общий размер прямых и непрямых субсидий и иных форм господдержки аналитики оценивают в 50-100 млрд рублей на фоне сохранения неизменной геополитической обстановка и закрытых аэропортах юга.