Аналитики АКРА спрогнозировали варианты развития российской авиаотрасли

Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) подготовили прогноз развития российской отрасли авиаперевозок на 2023 год, в котором представлены три варианта, пишет «Коммерсантъ».
Согласно базовому сценарию, авиакомпаниям России в текущем году удастся обслужить от 85 млн до 95 млн человек, что на 6-16% ниже запланированной Минтрансом планки в 101 млн пассажиров. При этом общий размер прямых и непрямых субсидий и иных форм господдержки аналитики оценивают в 50-100 млрд рублей на фоне сохранения неизменной геополитической обстановка и закрытых аэропортах юга.
Стресс-сценарий предполагает значительное обострение геополитической обстановки, «ужесточение санкционного режима или контроля за его исполнением» и сокращение размера господдержки относительно предусмотренного уровня в 50 млрд рублей. Кроме того, агентство прогнозирует падение пассажиропотока ниже 85 млн человек.
В оптимистическом сценарии эксперты допускают увеличение пассажиропотока до 95–110 млн человек на фоне снижения «геополитической напряженности» и отмены большинства ограничений для российского авиарынка.
Между тем средний тариф на перелет экономклассом в России сохранился на уровне прошлого года. В 2022 году он составил 8313 рублей, как и в 2020-2021 годах, пишет телеканал «Санкт-Петербург».