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ProNews: российская армия обустроила мощную линию обороны от Днепра до Крыма

Армия
ProNews: российская армия обустроила мощную линию обороны от Днепра до Крыма

Инженерные и другие подразделения ВС РФ за несколько последних месяцев обустроили мощную и глубоко эшелонированную линию обороны от левого берега Днепра до полуострова Крым.

Об этом сообщили журналисты издания ProNews на основе анализа массива спутниковых фотографий.

«Сейчас траншеи и линии обороны тянутся вдоль Запорожья до западной части Крыма», — отмечается в публикации.

Укрепления ВС РФ рассчитанв на отражение любых атак ВСУ, в том числе с использованием западных танков и бронемашин, таких как Leopard, M1A2 Abrams и Challenger-2 и Bradley, предупредили авторы ProNews.

Ранее «Царьград» рассказал о пренебрежительном отношении командования украинской армии к жизням собственных подчиненных.
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