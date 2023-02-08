Две большие свалки рекультивируют в Севастополе

В Трензину балку, которая находится в районе Мекензиевых гор, ТКО свозились с 80-х годов прошлого столетия. За весь период тут скопилось больше 180 кубических метров хлама. По оценкам экспертов, мусорные залежи достигают 11 м в глубину. Окончить рекультивацию данных свалок рассчитывают через два года.