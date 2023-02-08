Две большие свалки рекультивируют в Севастополе

Специалисты в Севастополе в ближайшее время приступят к уничтожению двух значительных свалок, которые располагаются на Суздальских высотах и в Трензиной балке. Рекультивация пройдет в рамках реализации нацпроекта «Экология» и проекта «Чистая страна».
Как сообщает «Вести Севастополь», объем предстоящих работ оценила комиссия правительства города. Так, на Суздальских высотах хотят удалить 1,5 метра земляного покрова и убрать порядка 200 деревьев. Работы будут проводиться на площади свыше 7 га. После этого на очищенном участке в рамках восстановительных мер высадят новые растения.
В Трензину балку, которая находится в районе Мекензиевых гор, ТКО свозились с 80-х годов прошлого столетия. За весь период тут скопилось больше 180 кубических метров хлама. По оценкам экспертов, мусорные залежи достигают 11 м в глубину. Окончить рекультивацию данных свалок рассчитывают через два года.