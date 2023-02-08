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Ученый Самородский рассказал о геологическом сдвиге после землетрясения в Японии

Общество
Ученый Самородский рассказал о геологическом сдвиге после землетрясения в Японии

Геологический сдвиг уже наблюдался в Японии в результате землетрясения, рассказал кандидат геолого-минералогических наук, доцент Сибирского федерального университета Павел Самородский.

Ученый отметил, что смещение Аравийской плиты после стихийного бедствия в Турции на три метра не является уникальным случаем. Подобное явление наблюдалось после землетрясения в Японии в марте 2022 года, отметил ученый.

Напомним, после катаклизма в Турции президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони заявил о сдвиге Аравийской плиты относительно Анатолийской платформы.
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